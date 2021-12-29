السعودية تُلزم زوار بيت الله بالكمامة والتباعد الاجتماعى.. إنفوجراف

صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، وفق بيان صحفى، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرر ما يلي:



وكان طالب الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية، المصلين فى البلاد بالمزيد من التعاون فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع منحنى إصابات كورونا بجانب ظهور المتحور أوميكرون، مؤكدا أنها واجب شرعى ومسئولية وطنية.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "إخوانى المصلين إن ارتفاع منحنى إصابات كورونا بجانب ظهور المتحور أوميكرون، يتطلب منا المزيد من التعاون فى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتى تضمن بعد توفيق الله سلامة الجميع وهى واجب شرعى ومسئولية وطنية، لنكن جميعاً على قدر المسئولية ولنعمل سويًا لحماية الوطن من الوباء".