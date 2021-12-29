اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "حياة كريمة" ترفع المعاناة عن المواطن فى كافة المجالات

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "حياة كريمة" ترفع المعاناة عن المواطن فى كافة المجالات مبادرة حياة كريمة - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

وزير القوى العاملة: "حياة كريمة" ترفع المعاناة عن المواطن فى كافة المجالات

الصحة تكشف قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا .. اعرف التفاصيل

خالد عبد الغفار يستقبل مدير عام شركة "سينوفاك" لبحث التعاون بمجال اللقاحات
التربية والتعليم تعتمد حركة تنقلات بين قيادات المديريات بالجيزة
الصحة: كل من أتم 6 أشهر على تلقى اللقاح يتواصل للحصول على "الجرعة المنشطة"
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية و"العامة للمستشفيات" والمعاهد التعليمية
وزارة البيئة: المحميات الطبيعية حققت دخلا 40 مليون جنيه فى 2021 رغم كورونا

وزير التعليم: السنوات اللى فاتت عملنا جريمة فى تجهيل أطفالنا بالمناهج القديمة

الصحة: 83.3 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

 


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