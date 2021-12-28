اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:48 م
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محافظة القاهرة توزع مستلزمات الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:43 م
محافظة القاهرة توزع مستلزمات الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا توزيع مساعدات
كتب سيد الخلفاوى

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وزع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بعض مستلزمات الشتاء للأسر الأكثر احتياجا، وذلك خلال حفل ذوى الهمم، بأحد الأندية فى مدينة نصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لغير القادرين.

شارك فى الحفل، عدد من الجمعيات الأهلية، وميرفت مطر، رئيس حى غرب مدينة نصر، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي، وعدد من التنفيذيين فى المنطقة الشرقية وحى غرب مدينة نصر.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أوصى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وذلك للمساهمة فى حل المشاكل التى تخص مواطنى القاهرة، والتعاون فى توفير حياة كريمة لغير القادرين.

وفى سياق آخر شهد اللواء أيمن السعيد، رئيس حى دار السلام، احتفالية بأحد الأكاديميات، فى إطار التعاون والمشاركة المجتمعية بين أحياء محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني، تم خلال الاحتفالية، تخريج أول دفعة لمحو الأمية وتعليم الكبار بدار السلام، وذلك من خلال المبادرة التى أقيمت منذ فترة بعنوان "دار السلام بلا أمية".

يتم تنظيم الاحتفالية، تحت رعاية اللواء أيمن السعيد، رئيس حى دار السلام، ومسئولى الأكاديمية، ورشا جوهر، مدير مركز محو الأمية وتعليم الكبار، ولفيف من الحضور، وعلى رأسهم الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.


محافظة القاهرة

مستلزمات الشتاء

الشتاء

ذوي الهمم

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