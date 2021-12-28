التربية والتعليم تعتمد حركة تنقلات بين قيادات المديريات بالجيزة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، المعلمين الفائزين في برنامج المُعلمين المُبدعين الذي أطلقته مايكروسوفت.

أعربت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني عن سعادتها بهذه الاحتفالية، مشيدة بدور المعلم في بناء الأجيال والارتقاء بالمسيرة التعليمية والتربوية، موضحة أن المعلمين المتميزين بهذا البرنامج يستحقون كل تقدير وتكريم، باعتبارهم مثالاً للصبر والعطاء والإبداع والإنجاز والمثابرة.

وفى كلمته، أوضح المهندس عمرو المصري، مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت مصر أن برنامج المُعلم المُبدع الخبير من مايكروسوفت قد بدأ هذا العام بهدف تأهيل المعلمين المتميزين لقيادة التغيير والتحول الرقمي وتدريب زملائهم على الأداء باستعمال التكنولوجيا ودمجها في عمليتي التعليم والتعلم باستخدام أحدث استراتيجيات التدريس المستخدمة في العالم لهذا الهدف، لافتًا إلى أنه قد تقدم للاشتراك في البرنامج أكثر من 800 مُعلم مصرى وقد تم اختيار 535 معلما وفقًا لعدة معايير أهمها: (أن يكون المعلم حاصل على شهادات من مايكروسوفت تفيد اجتيازه لتدريبات علي هذه البرامج، وأن يكون المعلم شارك في تدريب عدد من زملائه على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وأن يقدم المُعلم ما يفيد بأنه قد وفر البيئة المناسبة لطلابه لاستخدام التكنولوجيا وإظهار تميزهم وإطلاق إبداعاتهم.