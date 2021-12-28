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الصحة تطلق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة فى المحافظات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:31 م
الصحة تطلق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة فى المحافظات القوافل الطبية لحياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة والبحيرة والغربية ودمياط والمنوفية ومطروح وسوهاج وبني سويف والمنيا وأسوان.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

 


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