الصحة: كل من أتم 6 أشهر على تلقى اللقاح يتواصل للحصول على "الجرعة المنشطة"

إبراهيم حسان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المنظمات الصحية العالمية تشير إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثالثة أو المعزز للقاح كورونا، لأهميتها في تحسين المناعة ضد الفيروس، وذلك بعد مرور 6 أشهر على تلقى الجرعة الثانية.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن إجمالى من أتموا 6 أشهر على تلقى اللقاح فى مصر 400 ألف مواطن، وتم إرسال رسائل لهم للحصول على الجرعة الثالثة، مبينا: "نحن نرسل لكل الناس بغض النظر عن الأشخاص الأكثر احتياجا لتلقي الجرعة الثالثة، وأي شخص لم ترسل له رسالة عليه أن يتواصل من خلال الخط الساخن أو الواتس آب مع وزارة الصحة، للحصول على الجرعة التنشيطية".

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى ملف تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا يتابع على أعلى مستوى من الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دوري معدلات وصول اللقاح والتلقيح ويطمئن من خلال لجنة الأزمة ومجلس الوزراء والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بشكل دوري عن نسب التطعيم والوضع الوبائي في مصر، لأن صحة المصريين والمقيمين على أرض مصر من أولويات القيادة السياسية.