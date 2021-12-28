وزير التعليم: مشكلة كثافة الفصول وعجز المعلمين تتفاقم بسبب الزيادة السكانية

كتب محمود حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أهم 3 محاور سمعها من أعضاء مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، تتعلق بموضوع كثافات الفصول وعجز المعلمين ثم الكفاءة والتوزيع، وموضوع المناهج".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.

وتابع وزير التربية والتعليم: "سنة 2016 كان تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى، وكنا فى المركز قبل الأخير، فى المركز 139 من 140، وقولنا محتاجين، ننتشل التعليم بتاعنا من هذا المركز، فى 2016 كان فيه عجز معلمين وكثافة فصول، اه كان فيه، وكان معاه مناهج قديمة ومفيش جودة ،كان ممكن نسيب الموضوع زى ما هو، لكن كنا مصرين على محاولة الارتفاع من هذا المركز، وكنا وراثين مشكلة كثافة مئات الآلاف من الفصول وكان فيه عجز معلمين، عشان كدا الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق، كان بيعمل مسابقة 30 ألف معلم، وفضل الموضوع مستمر، حاولنا نسيطر على الموضوع دا بأدوات ووسائل".

وأردف طارق شوقى: "عندنا موارد بنشتغل بها وقوانين تحكمنا، وبالنسبة لموضوع كثافات الفصول، هيئة الأبنية التعليمية تعمل بناء على موازنة، والبرلمان وافق عليها، وأى موضوع فيه فلوس يكون طرف فيه وزاراتي المالية والتخطيط، ومن 2014 حتى الآن نعمل فى هذا الموضوع، وتم إنشاء أكثر من 94 ألف فصل بتكلفة 31 مليار جنيه، هل دا حل لا، دا اخر مليم معانا، لو معايا 5 أضعاف الرقم دا أكون أسعد وزير فى العالم، وكنت هبنى مدارس كتير جديدة، والفصول التى تم إنشائها تستوعب 3.8 مليون تلميذ، ووسيتم إنشاء نحو 284 ألف فصل فى مبادرة حياة كريمة".

واستكمل الوزير: "كل الأرقام دى وعندنا عجز، لأن التلاميذ الذين زادوا علينا 5 ملايين تلميذ، وحضراتكم سمعتوا سيادة الرئيس وهو يتحدث عن كيف تلتهم زيادة السكان كل ما نقوم به، لو معندناش كثافة كل سنة ويزيد حوالى 700 أو 800 ألف طالب، وإحنا داخلين مستلمين فصول ناقصة وعجز معلمين والمشكلة تتفاقم، وإحنا بنزيد، ومكلة الأبنية التعليمية معقدة أكثر ممكن يكون، عندك فلوس ومعندكش أراضى، والزيادة المضطردة فى المواليد".

كما قال الوزير: "كنا فى فنلندا، وسألنا عن نصيب الطالب فى التعليم المجانى من موازنة الدولة، قالوا إنهم بيصرفوا على الطالب 20 ألف يورو فى السنة، يعنى على أضعف تقدير 400 ألف جنيه، عندنا 4 آلاف، بنسبة 100 على 1، المقارنة متنفعش".