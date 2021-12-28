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الصحة تكشف قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:30 م
الصحة تكشف قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا .. اعرف التفاصيل انفوجراف لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا .
 
وتضمنت القواعد بحسب منشور وزارة الصحة والسكان ضرورة العزل في غرفة منفصلة، بالإضافة إلى نظافة الأسطح وارتداء الكمامة مع تغيرها يوميا.
 
وشملت القواعد الحرص على غسيل الأيدى بالماء والصابون مع الحفاظ على مسافة متر بين الأشخاص المحيطين والاستمرار في قباس درجة الحرارة يوميا ويفضل استخدام ادوات الطعام ذات الاستخدام الواحد .
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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الصحة

كورونا

العزل المنزلي

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