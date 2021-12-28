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بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية و"العامة للمستشفيات" والمعاهد التعليمية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:18 م
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية و"العامة للمستشفيات" والمعاهد التعليمية توقيع برتوكول التعاون
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حول توقيع بروتوكول تعاون مُشترك بين الجامعة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد فوزي.
 
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل والتعاون العلمي بين الجانبين؛ لتحقيق ضمان الجودة الشاملة لمُخرجات عملية التعليم في مجال التدريب العملي للطلاب، وكذا التعاون المُثمر في تصميم وإطلاق برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، بالإضافة إلى تطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في هذا البرنامج من خلال تقديم الخبرة اللازمة، فضلًا عن الجانب العملي للطلاب من خلال التدريب في مصنع الأطراف الصناعية، بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي التابع للهيئة.
 
وأشار التقرير إلى أن الجامعة تُقدم عددًا من البرامج الدراسية والتدريبية المتميزة، كما تقوم بإنشاء مراكز لخدمة المجتمع، وتسعي أيضًا لإبرام بروتوكولات واتفاقيات خاصة بالتعليم التكنولوجي والتدريب؛ لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات والتوأمة مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية.
 
شهد توقيع بروتوكول التعاون، د. طارق عبدالملاك ميخائيل القائم بأعمال عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ود. أشرف عادل لطفي الأمين المُساعد لشئون التطوير بالهيئة العامة للمستشفيات وَالمعاهد التعليمية.
 

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التعليم العالى

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