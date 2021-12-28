وزارة البيئة: المحميات الطبيعية حققت دخلا 40 مليون جنيه فى 2021 رغم كورونا

كتبت منال العيسوى

نال ملف المحميات دعم الحكومة و القيادة السياسية ليتم استمرار اعمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من موارد طبيعية وتنوع بيولوجى فريد، واكدت وزارة البيئة فى تقريرها السنوى أنه حققت المحميات الطبيعية عائدات سنوية حيث بلغ إجمالى الدخل 40 مليون جنيه خلال عام 2021 ، على الرغم من تاثيرات جائحة كورونا وما فرضته من اجراءات احترازية

وذلك من خلال استكمال اعمال تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار ب المحميات مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر و تهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 و يعمل على دمج المجتمع المحلى ويتوافق مع طبيعة المحميات

أهم الانجازات

• إقامة أول طريق أخضر داخل بمحمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم.

• لأول مرة يتم مشروع إنشاء النادى العلمى بمحمية قبة الحسنة بالتعاون مع مشروع cb3.

• الإنتهاء من تطوير وإنشاء برنامج لتنظيم استخدامات الأنشطة البحرية بالربط الإلكتروني واستخدام تقنية تطبيقات التليفون المحمول لحجز رحلات المحميات الطبيعة وجاري إجراء تجارب التشغيل و التى تبدأ بمحميات جنوب سيناء.

• تطوير ورفع كفاءة مركز الزوار بمحمية سانت كاترين وكذلك مقترح تطوير مدينة سانت كاترين والذى يشمل اعداد دراسات تقييم أثر بيئى لجميع الأعمال التى سيتم تنفيذها داخل المحمية والمدينة. كذلك إنشاء بوابة دخول رئيسية للمدينة تحوى مكتب تحصيل الرسوم وتكون ذات تصميم بيئى ، كما تقدم أيضاً خدمات للزوار. بالاضافة الى تطوير ورفع كفاءة المنتجع البيئى بمنطقة الشيخ عواد الذى أنشأته محمية سانت كاترين ويكون كنموذج إسترشادى وكذلك المخيمات الحالية ووضع مواصفات قياسية لها بحيث تتناسب مع كون المدينة مدينة تراث ثقافى عالمى وستصبح مدينة عالمية.

• رفع كفاءة البنية الأساسية بمحمية قارون ومنطقة جبل قطرانى.

• قامت إدارة محمية قارون بتنفيذ عدة حملات بهدف المرور علي الساحل الشمالي لمحمية قارون بشقيه الشرقي والغربي لحماية الطيور المهاجرة والمقيمة من الصيد وتفعيلا لقانون المحميات الطبيعية رقم 102لسنة1982وقد أسفرت الحملات عن ضبط عدد 11 صقر حوام يستخدم في الصيد و عدد 30 حمامة معدة بشراك خداعي تمهيدا لصيد الصقور وضبط عدد 15 عشش كمأوى للصيادين تم التعامل مع العشش بالهدم والإزالة وضبط 30 شراك يستخدم في صيد الطيور المهاجرة وقد تم إعدام الشراك و إطلاق سراح الصقور و الحمام المضبوط ولازالت المتابعة اليومية من الراصدين البيئيين مستمرة لمطاردة المخالفين وإبلاغ إدارة المحمية لمتابعة الحملات إذا لزم الأمر.

• المشاركة في حملة إزالة مكبرة لتنفيذ قرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم 1212لسنة 2021 بإزالة التعديات بمحميتي قارون والريان وقد تمت إزالة 28 تعدي على مساحة161فدان أرض زراعية وعدد 8غرف مبنية بالبلوك الأبيض.

• جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة مبني إستقبال الزوار لمحمية الصحراء البيضاء حيث تم البدء بتنفيذ السور المحيط لمركز الزوار خلال الشهر الجاري.

• وضع تصور هندسي للمتحف البيولوجى المقرر تنفيذه فى محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

ثانيا :- إدارة و تنشيط السياحة البيئية

• إفتتاح مشروع المخيم البيئى بمحمية الغابة المتحجرة كنموذج للسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية.

• استكمال تطوير ورفع كفاءة الشمندورات بمحميات جنوب سيناء و البحر الأحمر بما يضمن تجربة سياحية ممتعة و آمنة.

• استمرار حملة Eco Egypt للعام الثانى كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و ذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP) ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT) الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF) من خلال انشاء موقع الكترونى وعدد من منصات التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى إعداد مطبوعات لاستعراض ثروات مصر بالمحميات الطبيعية بما تشمله من مناظر طبيعية خلابة وحيوانات وطيور وغطاء نباتى فريد، وتتضمن الحملة الترويج لعدد ١٣ محمية طبيعية بتقدم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة التى تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، من خلال تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية ورفع الوعي بأهميتها وأهمية المشاركة فى حمايتها، ويفتح الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مجال السياحة البيئية بالمحميات، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات لحماية الحياة البحرية و دمج العاملين بالسياحة و السكان المحليين فيها كذلك الترويج للسياحة البيئية بمصر عالميا من خلال المشاركة بالفعاليات العالمية الخاصة بالسياحة و منها معرض IFTM Top Resa

ثالثا :- حماية التنوع البيولوجى

بذلت وزارة البيئة مجهودات كبيرة لحماية التنوع البيولوجى عالميا ومحليا كالتالى:

1: المستوى العالمى

• تسليم مصر مؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى لدولة الصين رئيس المؤتمر الخامس عشر، وذلك بعد رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر والتي استمرت لثلاث سنوات في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم على إثر جائحة كورونا. التى حققت فيه العديد من الانجازات و التى أشاد العالم بها و من أهمها:

• وضع إطار سياسي للعمل في التنوع البيولوجي من خلال الجزء رفيع المستوى والمؤتمر الوزاري الأفريقي.

• كما أثمرت الدورة الرابعة عشر لمؤتمر التنوع البيولوجي عن مساهمات كبيرة للدفع بتنفيذ الاتفاقية، والاتفاق على المفاهيم الرئيسية ورسم الاتجاهات للإجراءات المستقبلية، ومنها تعزيز التزام الأطراف والمجتمع المدني وقطاع الأعمال بدمج التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، وخلق الزخم والاهتمام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة وخاصة من المنطقة الأفريقية.

• وضع مسارات لتعزيز التعاون الدولي للربط بين آليات الحفاظ على التنوع البيولوجي والتكنولوجيا، ووضع خارطة طريق لتطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، بالاضافة الى اطلاق برنامج عمل "شرم الشيخ إلى كونمينغ" لتحفيز المساهمات من جميع الجهات الفاعلة.

2 :- المستوى المحلى

• رصد ومراقبة الأنشطة الرئيسية لاستخدامات الحياة البرية

نفذت الوزارة برنامجاً طموحاً لرصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية لعرض الحياة البرية القائمة مثل المزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك. ونتيجة لذلك أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات وافية عن تلك الأنشطة وتم تفعيل القانون فيما يخص التصريح بتلك الأنشطة وأصبح لكل منها سجل بيانات بالحيوانات المستخدمة والتي غالباً ما تكون من خارج البيئة المصرية. ويتضمن البرنامج خطة للتفتيش والمرور الدوري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.

• مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية

تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية، ويعتمد هذا البرنامج على عدة محاور هي كالتالي:

- موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم النفاذ الى المورارد الاحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها

- التفتيش على الأسواق والمحلات المتخصصة

تم إعداد خطة للتفتيش على الأسواق ومحلات بيع الحياة البرية يتم تنفيذها بالتنسيق وبمشاركة قوات من شرطة البيئة والمسطحات المائية وخاصة الأسواق الدائمة في القاهرة والإسكندريةو قد بلغ عدد المعارض وحدائق الحيوانات المسجلة والتي يتم متابعتها والرقابة عليها 9 معارض وحدائق كما بلغ عدد السروك الحاصلين على تصريح ويتم الرقابة عليه15 سيرك ثابت ومتنقل.

- التعاون مع الجمعيات الأهلية والناشطين في مجال حقوق الحيوان

- تأسيس شبكة تواصل مع العديد من الجمعيات الأهلية والمجموعات والأفراد المهتمين بقضايا البيئة ورفاهية الحيوان. يتم التواصل باستمرار لتبادل المعلومات فيما يتعلق بإحباط محاولات التهريب بالتعاون مع الجهات الأمنية أو بالعمل سوياً في استعادة وإعادة إطلاق العديد من الحيوانات والطيور البرية من المحلات التي تقوم بعرضها أو ببيعها مثل التماسيح والسلاحف البرية والبحرية والبجع والفلامنجو وغيرها.

- منظومة الشكاوى والبلاغات

تخصيص أحد العاملين بقطاع حماية الطبيعة من الأطباء البيطريين المتخصصين للتعامل مع كل الشكاوى المتعلقة باستخدامات الحياة البرية التي ترد للوزارة عبر منظومة الشكاوى الموحدة أو وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية ليتم التحقق والتعامل مع كل الشكاوى التي وردت للوزارة و قد بلغ عدد البلاغات والشكاوى التي تم التعامل معها 136 حالة .

- مركز إيواء وإعادة تأهيل الحياة البرية

نظرا للحاجة فى حالة ضبط المخالفات المتعلقة باستخدامات الحياة البرية وخاصة في عمليات التهريب إلى توفير مركز رعاية وإعادة تأهيل للحيوانات قبل إعادة إطلاقها في البيئة أو تسليمها لحدائق الحيوان إذا كانت من خارج البيئة المصرية فقد شرعت الوزارة في إنشاء وتأسيس مركز إيواء بمحمية الغابة المتحجرة و تم إسناد الأعمال الإنشائية إلى هيئة مشروعات الخدمة الوطنية .

- الانتهاء من متابعة موسم رصد الطيور المهاجرة بمحميات المنطقة الشمالية طبقاً للتعليمات السنوية الصادرة بهذا الشأن بكافة المناطق الساحلية داخل المحميات

- أنشطة التوعية والاتصال:

تقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة للتثقيف ورفع الوعي بأهمية الحياة البرية والحفاظ عليها سواء عن طريق الانترنت او بالتوعية المباشرة بالمدارس و الجامعات و اللقاءات الجماهيرية .

تنظيم وتنفيذ تدريبات لطلاب الجامعات وذلك اثناء صيانة المتحف المفتوح بوادى الحيتان والمتحف المفتوح بمنطقة جبل قطرانى لرفع الوعى بقيمة الحفريات بهذه المنطقة.

• تنسيق مشروع الطيور الحوامة المهاجرة و جهاز شئون البيئة لتنفيذ مبادرة وطنية تطوعية من خلال دعوة طلبة كليات العلوم بالجامعات المصرية للعمل التطوعى فى برامج صون الطيور المهاجرة لتدريبهم على تعريف ورصد الطيور وتحليل البيانات وكذا عمليات الغلق عند الطلب، حتى يتم تأهيلهم للعمل فى هذه البرامج بعد تخرجهم.

• تنفيذ برنامج تدريبي لعدد 36 فرد بمركز التميز البيئي عن برنامج "الغلق عند الطلب" باستخدام الردار بمحطات طاقة الرياح بجبل الزيت وتم اعداد اختبار بنهاية الدورة للمشاركين.

• تنفيذ برنامج البحث عن الطيور النافقة بمحطات طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجاوات و 120 ميجاوات لمدة 70 يوم وخطوط نقل الكهرباء المرتبطة بهما وتنفيذ برنامج تدريبي عن تعريف وتصنيف الطيور خلال البرنامج.

• التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لوضع اطار تنظيمى لمنح المتدربين المؤهلين بمركز التميز البيئى شهادات اعتماد رسمية تسمح لهم بالعمل فى برامج ومشروعات صون الطيور الحوامة المهاجرة بمشروعات طاقة الرياح بالبحر الاحمر.

• تنظيم البرنامج التدريبى الخاص بتصنيف وتعريف الطيور الحوامة المهاجرة خلال فصل الربيع لعام 2021 وذلك بمركز التميز البيئى بجبل الزيت، حيث شارك فى البرنامج عدد 35 متدرب من شباب الخريجين وافراد المجتمع المحلى بمنطقة جبل الزيت.

• إعداد فيلم تسجيلي عن التدريب الميداني وأثناء المحاضرات والحفل الختامي لتوزيع الشهادات.

• توقيع البروتوكول التنفيذي للتعاون مع المركز الاقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في مجالات التدريب وبناء القدرات في مجال رصد وتعريف ودراسة الطيور المهاجرة وتفاعلها مع توربينات طاقة الرياح.