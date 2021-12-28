وزير النقل يكشف كواليس تفاوض الرئيس السيسى مع "ترانسماش" الروسية

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه فى الماضى لم تكن هناك نسبة وتناسب بين الزيادة فى عدد السكان والزيادة فى عدد القطارات، وفى خطتنا لعام 2024 نكون وصلنا لـ 13 ألف جرار سكة حديدية، كاشفا عن أن الجرارات الموجودة كانت متقادمة وعملنا على رفع كفاءة العديد منها".

واستعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نشأة وتطوير سكة حديد مصر، مؤكدًا أن أسبوع الصعيد يعكس اهتمام الحكومة بالصعيد وأهله، وكشف وزير النقل كواليس تفاوض الرئيس السيسي مع شركة "ترانسماش الروسية"، قائلا: "تم التعاقد مع الشركة فى أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد على 1300 عربة، منها 500 درجة ثالثة بمراوح، و500 بتكييف وهذه أول مرة، وكان هذا مجهود من الرئيس السيسي مع رئيس الشركة الروسية، فالرئيس السيسي قاله إكراما لمصر والمصريين هتدينا كام عربية زيادة ..الراجل داخ مننا، سيادة الرئيس قاله مش عاوز عربيات زيادة بس تكيفلى 500 عربية من الألف عربية الدرجة الثالثة والحمد لله وافقوا وده تقدير كبير للقيادة السياسية المصرية، من الروس والرئيس الروسي".

وتابع وزير النقل: "عندنا 650 من العربية اللى فيها العلم دى الثالثة العادية واللى فيها الأهرام هى المكيفة".

وأشار وزير النقل إلى أنه تم إنجاز التعاقد مع شركة "تالجو" الإسبانية لتوريد 6 قطارات كاملة وذلك في العام 2019، وجار شحن القطار الأول وسيصل متصل يناير وهذه نقلة نوعية من الشكل الخارجي والداخلي، حتى جوه العربية فيه مكان مميز لو أسرة بتركب مع بعضها، وسيتم توريد جميع القطارات قبل 30 يونيو، والعربيات دى مش هندخلها في التشغيل مباشرة، نجيب مستثمر يبدا يخش معانا شراكة بالتشغيل.. وهو أقدر مننا على التشغيل وحوكمة إجراءات التشغيل".

وتابع وزير النقل: "لما رحت للناس علشان حجز القطارات.. رئيس الشركة كان رجل لارج وكريم وقال أنا قدام سيادة الريس هدي لمصر قطر هدية تعويضا عن التأخير وهيبقوا 7 قطارات بدل 6".