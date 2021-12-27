اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:11 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات الدكتور خالد عبدالغفار
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
الصحة: 83.3% نسبة المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
 
محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان أعمال تطوير حدائق الفسطاط.. صور
 
وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تعطى لكافة المهاجرين
 
وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين للمصريين بالخارج بـ100ألف جنيه والاشتراك 100جنيه.. صور
 
الرعاية الصحية: الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي بـ111 منشأة طبية
 
وزيرة التضامن تستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في قرى "حياة كريمة"
 
الصحة: توفير 626 جهاز أشعة وتوزيعها على جميع المستشفيات خلال العام الجاري
 

 


حصاد الوزارات

الصحه

حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

محافظ القاهره

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وزيره الهجرخ

وثيقه التامين

الرعايه الصحيه

وزيره التضامن

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