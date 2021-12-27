حصاد الوزارات.. الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: 83.3% نسبة المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان أعمال تطوير حدائق الفسطاط.. صور
وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تعطى لكافة المهاجرين
وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين للمصريين بالخارج بـ100ألف جنيه والاشتراك 100جنيه.. صور
الرعاية الصحية: الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي بـ111 منشأة طبية
وزيرة التضامن تستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في قرى "حياة كريمة"
الصحة: توفير 626 جهاز أشعة وتوزيعها على جميع المستشفيات خلال العام الجاري
الصحة: فحص 4.4 مليون سيدة بالصعيد للكشف المبكر عن أورام الثدى
وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات المشروع القومي مودة
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