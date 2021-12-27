اليوم السابع
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الصحة: فحص 4.4 مليون سيدة بالصعيد للكشف المبكر عن أورام الثدى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:54 م
الصحة: فحص 4.4 مليون سيدة بالصعيد للكشف المبكر عن أورام الثدى سرطان الثدى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن قيام مبادرة صحة المرأة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة بفحص 4.4 مليون سيدة للكشف عن سرطان الثدى بمحافظات الصعيد.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم علاج 18288 سيدة حتى الآن مشيرة إلى أن تكلفة علاج هؤلاء السيدات بلغت 129.7 مليون جنيه في محافظات الصعيد. 
 
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، أنه تم توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدى
ضمن المبادرة، من خلال 14 مركز تابع لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات فى 13 مستشفى جديدة تابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات المصابات بالمجان، وذلك ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمرأة المصرية.

 

ولفت الدكتور أحمد مرسي، إلى توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 114 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

 

جدير بالذكر، أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدي

 

 

سرطان الثدي
سرطان الثدي
 

الصحة

صحة المراة

سرطان الثدى

التوعية الصحية

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