وزيرة الهجرة:وثيقة التأمين للمصريين بالخارج بـ100ألف جنيه والاشتراك 100جنيه

كتب محمود راغب - هانى الحوتى - تصوير عمرو مصطفى

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تفاصيل إصدار وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج.

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا لوزارة الهجرة، اليوم الإثنين، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، و بمشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك للإعلان عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، بالتعاون فيما بين وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.

وقالت الوزيرة ، إنه من المقرر أن تتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطى المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه، كما تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك: 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.

وحول كيفية الحصول على الوثيقة يكون من خلال مكاتب تصاريح العمل إذا كان المواطن متواجد داخل مصر، أو من خلال المنصة الاليكترونية إذا كان خارج مصر .

وأكدت وزيرة الهجرة ، أن المواطن المصرى يأتى على قائمة أولويات القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة، لافته إلى أن وزارة الهجرة تتواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لتلبية احتياجاتهم.

وقالت وزيرة الهجرة ، إن قضية نقل الجثامين تمثل حق من حقوق الإنسان، قائلة :" الجثمان كان يتم نقله على نفقة الدولة بشرط أن تقدم الأسرة شهادة إعسار وهو ما ياخذ إجراءات كثيرة وأختام وامضاءات مما يتسبب فى حالة من عدم الارتياح للمصريين فى الخارج".

وأكدت وزيرة الهجرة ، أن إصدار وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج تعد بمثابة رسالة طمأنة من الدولة للمواطن المصرى فى الخارج، لافته إلى أن الوزارة ستطرح على المصريين بالخارج من خلال قنواتها وصفحاتها كافة التفاصيل الخاصة بالوثيقة وكيفية الحصول عليها وشروطها وغير ذلك من تفاصيل تتعلق بالوثيقة .

وقالت مكرم ، إن التأمين على المصريين فى الخارج هو الأول من نوعه بهدف توفير حياة كريمة للمصريين بالخارج ، لافته إلى أن فى حالة الوفاة الطبيعية أيضا يتم تجهيز الجثمان وشحنه ضمن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج .