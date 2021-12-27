اليوم السابع
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الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:13 م
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات قافلة طبيه - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة  والرمد الأسنان والقلب والجلدية بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات اسيوط والجيزة 
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن يتم إحالة الحالات التى تتطلب لرعاية إلي المستشفيات.
 
 
 

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المحافظات

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