اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تعطى لكافة المهاجرين

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:17 م
وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تعطى لكافة المهاجرين السفيرة نبيلة مكرم
كتب محمود راغب - هانى الحوتى - تصوير عمرو مصطفى

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تعطى أيضا للمهاجر غير الشرعى ويمكنه الحصول عليها من خلال المنصة الإليكترونية، قائلة: المهاجر غير الشرعى هو فى النهاية مواطن مصرى".
 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الهجرة، اليوم الإثنين، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وبمشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وذلك للإعلان عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين فى الخارج، بالتعاون فيما بين وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.

 

وأكدت وزيرة الهجرة، أنه ليس من ضمن شروط وثيقة التأمين على المصريين بالخارج ألا يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.

 

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وذلك بهدف التعاون فى مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة

 

ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق التأمين، فى إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن يطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم فى تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعى التأمينى والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

 


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