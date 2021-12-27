التعليم تعلن تخصيص الأسبوع الأخير من خطة المناهج للمراجعة قبل امتحان الترم

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع مناهج الفصل الدراسى الأول للمراجعة على المقرر الدراسى، قبل انطلاق امتحانات الترم الأول والتى ستبدأ 15 يناير المقبل، موضحة أن المراجعة على المقرر الدراسى قبل الاختبارات مهم ويدخل ضمن عدد أيام الدراسة الفعلية، مطالبة المدارس بضرورة العمل على المراجعة والتدريس لأخر يوم فى أيام الدراسة الفعلية قبل انطلاق الاختبارات.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه إيماءا إلى الاستفسارات الواردة من الإدارات التعليمية، بشأن الشكاوى المتعددة من أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات لتضررهم من أسعار كتب المناهج المطورة من الصف الأول من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، وربط المصروفات المدرسية بمصاريف الكتب، وأن مصاريف الكتب اجبارية ويطالبون بعدم اجبارهم على شراء الكتب.



وقالت الوزارة، فى خطاب لها، إن الكتب المطورة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، اجبارية، إجبارية شراء الكتب وجار إصدار تعميم على جميع المديريات والإدارات التعليمية التابعة فور صدوره.









