اليوم السابع
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التعليم تعلن عن حاجتها لوظيفة رئيس إدارة مركزية لتطوير التعليم الفنى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:04 م
التعليم تعلن عن حاجتها لوظيفة رئيس إدارة مركزية لتطوير التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة التقدم لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، موضحة أن مهام الوظيفة تتمثل فى الإشراف على التحديث المستمر للمعدات والأجهزة المستخدمة فى التعليم الفنى والتنسيق مع المديريات التعليمية فى تسخيص وتحديد وإصلاح الأعمال بالأجهزة والمعدات ومتابعة أعمال الصيانة، ويضع ويعدل أدلة التدريس لمعلمى المعامل والورش من خلال المشاركة مع المديريات ومركز تطوير المناهج ومستشارو المواد الدراسية ويشرف على انتاج المواد التعليمية والوسائل الايضاحية والأفلام التعليمية التى تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة.

وأتاحت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى، التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمى خلال الفترة من 26 ديسمبر الجارى حتى 26 يناير المقبل،  حيث يتم ادخال الرقم القومى + تاريخ الميلاد+ محافظة الميلاد+ والنوع"، ويستكمل المتقدم بياناته بعد تسجيل الدخول.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت تحقيق طفرة فى إصلاح وتطوير مناهج التعليم الفنى، وأن الوزارة تسعى للانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024، موضحة أن الوزارة بدأت منذ عام 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وبنية تحتية متطورة، لإحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني من خلال تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات.

وأوضحت الوزارة أن تطوير المناهج يتم عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أصحاب الأعمال حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل.
 


التربية والتعليم

وظيفة رئيس ادارة مركزية للتعليم الفنى

اخبار مصر

تطوير التعليم الفنى

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