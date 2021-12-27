اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات المشروع القومي مودة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:29 م
وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات المشروع القومي مودة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، على مستوى 53 معهد عالى ومتوسط على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، حيث قام 67 عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات «مودة » لطلابهم على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية، وبمشاركة 53 مشرفًا وإداريًا.

 

واستهدفت المرحلة الأولى تنفيذ 470 دورة تدريبية، واستفاد منها ما يقرب من 26350 طالبًا وطالبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتعزيز حملات التوعية للمقبلين على الزواج، حيث تأتى هذه المرحلة ضمن خطة مشروع «مودة» للعام الدراسى الحالي، فقد قام المشروع بتنفيذ تدريب متخصص لإعداد شبكة جديدة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة، وتم تدريب 140 عضوًا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان خلال شهر يوليو الماضي.

 

كما قام المشروع أيضًا بإعداد شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد ليقوموا بتكوين أسرة "مودة" داخل معاهدهم بهدف التعريف بالمشروع وبأهم رسائله وبمنصته الرقمية التى تخطت معدلات التردد بها 4.3 مليون متردد.

 

ويهدف المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق فى المجتمع والتى ارتفعت فى السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسرى لمُساعدة حديثى الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.


وزيرة التضامن

مشروع مودة للحفاظ على الاسرة

مشروع مودة فى الجامعات

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