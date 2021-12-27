اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: 83.3% نسبة المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:41 م
الصحة: 83.3% نسبة المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 83.3 %، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

كورونا

مستشفيات العزل

المصابين بكورونا

حالات الشفاء

الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة: جودة الحيوانات المنوية لا تتحسن لشهور بعد التعافى من كورونا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:00 م

الصحة: 83.2% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:39 م

الصحة: 83.2% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 03:03 م

التعافى من كورونا بنزاهة ومنع الفساد أهم الملفات على طاولة مؤتمر cosp9 الدولى

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:10 ص

الصحة: 83.1% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 02:36 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة