أخبار 24 ساعة..الصحة: غرفة الأزمات تواصل متابعة تداعيات موجة التقلبات الجوية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
«الصحة»: غرفة أزمات الوزارة تواصل متابعة تداعيات موجة التقلبات الجوية
الصحة: أنفقنا 8 مليارات جنيه حتى الآن لإجراء الجراحات الحرجة للمنتفعين
التموين: توفير مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الوزارة للدقيق المدعم بالمخابز
هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 26 سفينة خلال آخر 24 ساعة
وزيرة التضامن: فرق التدخل السريع تساعد المحتاجين فى أى ظروف طارئة بالمحافظات
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