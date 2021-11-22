اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:29 ص
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أخبار 24 ساعة..الصحة: غرفة الأزمات تواصل متابعة تداعيات موجة التقلبات الجوية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..الصحة: غرفة الأزمات تواصل متابعة تداعيات موجة التقلبات الجوية شفط الامطار
محمود طه حسين

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التربية والتعليم

وزارة الصحة

ازمات الطقس

غرفة عمليات الصحة

اخبار مصر

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