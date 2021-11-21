اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

«الصحة»: غرفة أزمات الوزارة تواصل متابعة تداعيات موجة التقلبات الجوية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:04 م
«الصحة»: غرفة أزمات الوزارة تواصل متابعة تداعيات موجة التقلبات الجوية الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة أزمات الوزارة لم ترصد أي حوادث لها علاقة مباشرة بتداعيات الطقس السيئ، منذ بدابة موجة التقلبات الجوية، وحتى مساء اليوم الأحد.
 
وأشار "عبدالغفار" إلى استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل، حتى استقرار الأحوال الجوية، وذلك تحت إشراف ومتابعة دائمة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.  
 
وأكد «عبدالغفار» على توافر أرصدة كافية من أكياس الدم والبلازما في جميع بنوك الدم بكافة المحافظات، مشيرا إلى أن مديريات الصحة ترسل تقاريرا يومية عن أرصدة أدوية الطوارئ، وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن غرفة الأزمات على تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتتابع استقبال وتحويل الحالات الطارئة من خلال مركز الخدمات الطارئة (137).
 
وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، حتى انتهاء موجة التقلبات الجوية.
 
 

الصحة

التقلبات الجوية

غرفة الازمات

حالة الطقس

الأعلى للمستشفيات الجامعية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: أنفقنا 8 مليارات جنيه حتى الآن لإجراء الجراحات الحرجة للمنتفعين

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:53 م

الصحة تعلن بدء تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاح كورونا حتى عمر 15 عاما

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:02 م

حياة كريمة.. الصحة تطلق 44 قافلة طبية مجانية بالمناطق النائية حتى نهاية نوفمبر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:55 م

الصحة تجدد مناشدة المواطنين بتقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:51 م

وزارة الصحة تقترب من إجراء مليون جراحة ضمن مشروع الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.. مدير المشروع: أنفقنا 8 مليارات جنيه لخدمة المواطنين.. كافة الخدمات مجانا للمنتفعين.. ويؤكد: نجرى 1800 جراحة يوميا للمرضى

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة