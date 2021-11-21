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الصحة: أنفقنا 8 مليارات جنيه حتى الآن لإجراء الجراحات الحرجة للمنتفعين

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:53 م
الصحة: أنفقنا 8 مليارات جنيه حتى الآن لإجراء الجراحات الحرجة للمنتفعين وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور كريم سلام، مدير مشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة والسكان، أنه تم إنفاق 8 مليارات جنيه حتى الآن على علاج الحالات التى انتفعت من المبادرة الرئاسية لإجراء الجراحات الحرجة والعاجلة.

 

وقال الدكتور كريم سلام، إنه تم التنسيق مع مستشفيات جراحه قلب الأطفال بالهيئة العامة للتامين الصحى لرفع السعات الاستيعابية بتلك الوحدات، كما تم وضع خطه مستقبليه بالتنسيق مع المعاهد التعليمية وامانه المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الجامعية لرسم خريطة لتنفيذ جراحات الأورام المتخصصة لضمان جوده الإجراءات، مع مراعاة التوزيع الجغرافى ومراعاة بروتوكولات العلاج من كيماوى أو إشعاعى والتى منها على سبيل المثال اورام الثدي.

 

وأشار إلى أن المبادرة تشمل جراحات (زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر القلبية، القساطر المخية، قساطر القلب، المخ والأعصاب).

 

وأضاف أنه سيتم ضم مستشفيات التأمين الصحى الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.

 

 وأوضح الدكتور كريم سلام أنه يتم تكثيف عمل فرق المرور الدورى على المستشفيات خاصةً فى محافظات الصعيد للوقوف على التحديات التى تواجه المستشفيات ومقدمى الخدمة الطبية، لرفع معدلات الإنجاز والتأكد من توافر كافة اللوجستيات والمستلزمات الطبية والجراحية.

 


الصحة

قوائم الانتظار

المنتفعين

الجراحات العاجلة

الجراحات الحرجة

اليوم السابع بلس

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