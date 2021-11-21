اليوم السابع
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التموين: توفير مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الوزارة للدقيق المدعم بالمخابز

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:35 م
التموين: توفير مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الوزارة للدقيق المدعم بالمخابز الدكتور على المصيلحى
كتب مدحت وهبة

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تابع الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية مع مديرى مديريات التموين بالمحافظات التى تعرضت ‏للأمطار أمس عمل المخابز وتوافر الدقيق والخبز للمواطنين.

 

وشدد ‏الوزير على مديرى المديريات بالمتابعة الفورية والمرور الميدانى على كل الأنشطة التموينية ‏بتلك المحافظات، كما تابع الوزير مع رئيسى شركتى الجملة " العامة – المصرية‏المخزون الاستراتيجي من السلع بمحافظات الجمهورية بمخازن ‏الشركتين التى تصل إلى 1500 مخزن وطالب رئيسى الشركتين ‏بضرورة الضخ والإمداد بالسلع باستمرار إلى المحافظات المعرضة لسقوط ‏الأمطار، كما تلقى الوزير ‏تقريرًا من رئيسى شركتى الجملة " العامة – المصرية "يفيد بوجود ‏مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الشركتين يتعدى الثلاثة أشهر. ‏

 

وأشار أحمد ‏كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إلى وصول نسب صرف السلع التموينية فى الشهر الجارى إلى ‏‏90% لافتا إلى استمرار مديرى المديريات فى متابعة توافر السلع للمواطنين و ‏الرقابة على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.


وزير التموين

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الدقيق المدعم بالمخابز

السلع الغذائية بمنافذ التموين

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