التموين: توفير مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الوزارة للدقيق المدعم بالمخابز

تابع الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية مع مديرى مديريات التموين بالمحافظات التى تعرضت ‏للأمطار أمس عمل المخابز وتوافر الدقيق والخبز للمواطنين.

وشدد ‏الوزير على مديرى المديريات بالمتابعة الفورية والمرور الميدانى على كل الأنشطة التموينية ‏بتلك المحافظات، كما تابع الوزير مع رئيسى شركتى الجملة " العامة – المصرية " ‏المخزون الاستراتيجي من السلع بمحافظات الجمهورية بمخازن ‏الشركتين التى تصل إلى 1500 مخزن وطالب رئيسى الشركتين ‏بضرورة الضخ والإمداد بالسلع باستمرار إلى المحافظات المعرضة لسقوط ‏الأمطار، كما تلقى الوزير ‏تقريرًا من رئيسى شركتى الجملة " العامة – المصرية "يفيد بوجود ‏مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الشركتين يتعدى الثلاثة أشهر. ‏

وأشار أحمد ‏كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إلى وصول نسب صرف السلع التموينية فى الشهر الجارى إلى ‏‏90% لافتا إلى استمرار مديرى المديريات فى متابعة توافر السلع للمواطنين و ‏الرقابة على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.