التموين: توفير مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الوزارة للدقيق المدعم بالمخابز

تابع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديرى مديريات التموين بالمحافظات التى تعرضت للأمطار أمس عمل المخابز وتوافر الدقيق والخبز للمواطنين.
وشدد الوزير على مديرى المديريات بالمتابعة الفورية والمرور الميدانى على كل الأنشطة التموينية بتلك المحافظات، كما تابع الوزير مع رئيسى شركتى الجملة " العامة – المصرية " المخزون الاستراتيجي من السلع بمحافظات الجمهورية بمخازن الشركتين التى تصل إلى 1500 مخزن وطالب رئيسى الشركتين بضرورة الضخ والإمداد بالسلع باستمرار إلى المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار، كما تلقى الوزير تقريرًا من رئيسى شركتى الجملة " العامة – المصرية "يفيد بوجود مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الشركتين يتعدى الثلاثة أشهر.
وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إلى وصول نسب صرف السلع التموينية فى الشهر الجارى إلى 90% لافتا إلى استمرار مديرى المديريات فى متابعة توافر السلع للمواطنين و الرقابة على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة