الرى: هناك تعاون لتأهيل وتشجيع المزارعين لزيادة الإنتاجية المحصولية

إبراهيم حسان

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إن التحول لأجهزة الري الحديثة وترشيد المياه، هدف يسعى إليه الجميع داخل الدولة فى الفترة المقبلة، بجانب تأهيل المزراعين لزيادة الإنتاجية المحصولية.

أضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة اليوم، أن هناك تعاونا بين وزارتى الزراعة والري والبنك الزراعي لتوفير قروض تشجيعا للمزارعين للتحول للرى الحديث بأراضيهم، وهناك بالفعل مزارعين أجروا تجارب رى حديث بأنفسهم أو من خلال مقاولون نفذوا هذه الأعمال فى أراضيهم فى الفترة السابقة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الرى، أن وزارة الزراعة على أتم استعداد لتقديم أى دعم فني للمزارعين للتحول للرى الحديث، كما تقدم إدارات التوجيه المائي المنتشرة في كل المحافظات أى استفسارات للمزارعين، كما يتم عقد مؤتمرات موسعة أيضا على مستوى الجمهورية.