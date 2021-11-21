اليوم السابع
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التعليم تعلن حاجتها لشغل وظيفة مدير وحدة مدارس المتفوقين فى العلوم

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:55 م
التعليم تعلن حاجتها لشغل وظيفة مدير وحدة مدارس المتفوقين فى العلوم مدارس المتفوقين ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحدة "STEM"، عن حاجة الوحدة لشغل وظيفة مدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بديوان عام الوزارة، موضحة أنه يتم قبول الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدمين بوحدة STEM، اليوم الأحد 21 نوفمبر ولمدة 3 أيام، على أن تتوافر في المتقدم جميع الشروط المطلوبة.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم لوظيفة مديردعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا" STEM" وهي كالتالى: 
 
- الحصول على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب وشهادة تأهيل تربوى ويفضل الحصول على"الدكتوراة أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا".
 
- قضاء مدة بيئية قدرها سنة على الأقل في الدرجة الأولى أو ما يعادلها.
 
- الدراية الكاملة بنظام ورسالة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM من خلال العمل الفعلي فى هذه المدارس أو الحصول على التدريبات اللازمة للعمل بهذه النوعية من المدارس أو العمل كمدرب في هذا المجال.
 
- توافر مهارات الإدارة التربوية، وارتفاع مستوى الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع ملف الخدمة وامتلاك الجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.
 
-إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.
 
- إجادة مهارات الحاسب الآلي.
 
-اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد لهذا الغرض
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للتقدم  لوظيفة مدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM وهي كالتالي:- 
 
- 1 صورة من بطاقة الرقم القومي .
 
- صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.
 
-  صورة شخصية.
 
- صورة طبق الأصل معتمدة من الشهادات الحاصل عليها.
 
- قبول الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدمين بوحدة STEM بمبني شئون العاملين بالدور الرابع.
 

التربية والتعليم

وحدة مدارس المتفوقين

الاعلان عن وظيفة وحدة سيتم

اخبار مصر

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