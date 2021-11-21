اليوم السابع
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"الأرثوذكسية" تعلن رسامة شمامسة لكنيسة الملاك ميخائيل بعزبة يوسف ببنى سويف

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:07 م
"الأرثوذكسية" تعلن رسامة شمامسة لكنيسة الملاك ميخائيل بعزبة يوسف ببنى سويف الكنيسة الأرثوذكسية تعلن رسامة شمامسة لكنيسة الملاك ميخائيل
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس الأحد الثانى من شهر هاتور، الذى يوافق تذكار عيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك فى الكنيسة التى تحمل اسمه فى قرية عزبة يوسف مركز ببا التابعة للإيبارشية

 

 ورسم نيافته 35 من أبناء القرية شمامسة فى رتبة إبصالتس، وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذى يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذى تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.

 

بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى يوم 7 يناير من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مركز ببا

بنى سويف

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