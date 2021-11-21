الجيزة تضبط مصنع بير سلم يجمع الزيوت المستخدمى بالمطاعم لصناعة الطحينة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز أوسيم من ضبط مصنع بير سلم يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمطاعم والمنازل ويعيد استخدامها وتكريرها لصناعة الطحينة وبيعها مجددًا للمواطنين دون مراعاه للاشتراطات الصحية والمواصفات اللازمة للإنتاج والتصنيع الأمر الذى يمثل خطرًا على سلامه المواطنين.

وفى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات لضبط المنشآت المخالفة والتأكد من سلامه المواد الغذائية المعروضة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قد قام مركز ومدينة أوسيم بغلق وتشميع المصنع المخالف بالتعاون مع الإدارة الصحية والتموينية ومصادرة كافة محتوياته مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك وذلك بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطى رئيس مركز أوسيم.