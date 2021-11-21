وزيرة التضامن: فرق التدخل السريع تساعد المحتاجين فى أى ظروف طارئة بالمحافظات

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك شكاوى كثيرة تأتى للوزارة بشأن أحوال الطقس، موضحة أن هناك تنسيق بين الوزارة والجمعيات الأهلية قبل بداية فصل الشتاء لتوفير أغذية وبطاطين للقرى التى يضربها الطقس السئ.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن هناك تناغم كامل فى التحرك للقرى والنجوع بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، ويتم التنسيق مع المحافظين خلال تقديم المساعدات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن فرق التدخل السريع تنسق مع غرف عمليات المحافظات لمساعدة المحتاجين خلال أى ظروف طارئة، لافتة إلى أن المنازل التى انهارت فى أسوان نتيجة السيول كانت حالتها سيئة وفى أماكن المخرات.