اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: فرق التدخل السريع تساعد المحتاجين فى أى ظروف طارئة بالمحافظات

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:20 م
وزيرة التضامن: فرق التدخل السريع تساعد المحتاجين فى أى ظروف طارئة بالمحافظات نيفين القباج
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى،  أن هناك شكاوى كثيرة تأتى للوزارة بشأن أحوال الطقس، موضحة أن هناك تنسيق بين الوزارة والجمعيات الأهلية قبل بداية فصل الشتاء لتوفير أغذية وبطاطين للقرى التى يضربها الطقس السئ.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن هناك تناغم كامل فى التحرك للقرى والنجوع بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، ويتم التنسيق مع المحافظين خلال تقديم المساعدات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن فرق التدخل السريع تنسق مع غرف عمليات المحافظات لمساعدة المحتاجين خلال أى ظروف طارئة، لافتة إلى أن المنازل التى انهارت فى أسوان نتيجة السيول كانت حالتها سيئة وفى أماكن المخرات.


وزيره التضامن

نيفين قباج

التدخل السريع

الطقس

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة