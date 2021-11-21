هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 26 سفينة خلال آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 26 سفينة صادر ووارد، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28740 طنا تشمل 4040 طن رمل و650 طن يوريا و19800 طن ملح و4250 طن داى امونيوم فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58348 طنا تضم 20308 طن قمح و1351 طن خشب زان و250 طن عدس و1739 طن حديد و6000 طن خردة و6000 طن كلوريد ايثلين و18200 طن ذرة و4500 طن سكر.

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة تضم خضراوات (بطاطا وبطاطس وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( حبة البركة وفول وبصل وليمون ) و فواكه ( بلح ورمان وفراولة وجريب فروت ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات وسلوفينيا وإيطاليا واسبانيا وانجلترا ونيوزلاندا وسنغافورة والمانيا والصين وهونج كونج.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 868 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1128 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106667 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 85155 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2664 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والمنيا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4723 شاحنة.