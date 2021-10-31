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أخبار 24 ساعة.. وزارة الزراعة: لا صحة لاستيراد شحنات موز فاسدة من الصومال

الأحد، 31 أكتوبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة الزراعة: لا صحة لاستيراد شحنات موز فاسدة من الصومال موز - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 
 
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وزارة الزراعة: لا صحة لاستيراد شحنات موز فاسدة من الصومال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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