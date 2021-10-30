الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وخفيفة بالقاهرة

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم السبت، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.