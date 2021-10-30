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الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وخفيفة بالقاهرة

السبت، 30 أكتوبر 2021 10:19 ص
الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وخفيفة بالقاهرة أمطار - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم السبت، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
 
ومن المتوقع اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.
 
 
 

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