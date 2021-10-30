شيخ الأزهر يوافق على مدة فترة تسديد مصروفات المعاهد النموذجية لـ 31 ديسمبر

كتب لؤى على

كشف قطاع المعاهد الأزهرية ، عن موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على مد فترة تسديد المصروفات الدراسية بالمعاهد النموذجية الأزهرية حتي 2021/12/31 بدون غرامات، وذلك بعد الالتماس الذي تقدم به أولياء الأمور لشيخ الأزهر.

وكان قد أكد قطاع المعاهد الأزهرية سريان قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، رقم 223 لسنة 2011، والذى ينص على إعفاء الطلاب الأيتام ، وكذلك سريان القرار رقم 74 أ سنة 2016 بإعفاء الطلاب المكفوفين من المصروفات الدراسية ، ويتم سداد المصروفات لأبناء الأم المعيلة مع اتباع نشرة التعليمات الخاصة بهذه الحالات.

كما أكد القطاع أنه يتم تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين التابعين لقطاعات الأزهر المختلفة بالمحافظات والمناطق الأزهرية المقيدين بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية المحصلة من مقابل الخدمات الإضافية طبقاً لقرار المجلس الأعلى رقم 88 لسنة 2019 م مع اتباع نشرة التعليمات المرسلة الخاصة بأبناء العاملين، على أن يكون آخر موعد لسداد المصروفات 31 أكتوبر.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية مصروفات المعاهد العادية مصروفات المعاهد الأزهرية الابتدائية العادية والنموذجية لجميع المراحل وهي على النحو الآتي: بالنسبة لمصروفات المعاهد الأزهرية العادية: تبلغ مصروفات المعاهد العادية التمهيدي 49 جنيهًا، كما تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الابتدائية 49.5 جنيها ، فيما تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإعدادية 59.5 جنيها، كذلك تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الثانوية 72.5 جنيها.

أما مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية رياض أطفال فهي كالآتي: تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدي 1 350 جنيها، وتبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدي "2" 150 جنيهًا، أما مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الابتدائية حيث تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الابتدائي 354.5 جنيها، كما تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي 154.5 جنيها، بينما تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي 154.5 جنيها، فيما تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي 154.5 جنيها ، كما تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي 154.5 جنيها

كما تم تحديد مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الإعدادية على النحو الآتي: تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الإعدادي 388.5 جنيها، وتبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي 188.5 جنيها، وتبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثالث الإعدادي 188.5 جنيها، اما مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الثانوية، فتبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الثانوي 414.5 جنيها ، وتبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثاني الثانوي 214.5 جنيها، كما تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثالث الثانوي 214.5 جنيها.