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استقبال 3 ملايين و634 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولي

السبت، 30 أكتوبر 2021 08:07 م
استقبال 3 ملايين و634 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال الشحنة الرابعة من لقاح  فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالي ٣ ملايين و٦٣٤ ألفًا وجرعة، بمطار القاهرة الدولي.
 
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي جرعات لقاح "فايزر" التي تسلمتها مصر حتى الآن بلغ ٨ ملايين و ٢٥٥ ألفًا و٥٢٠ جرعة.
 
ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.
 

 


الصحة

التعليم العالي

القائم بأعمال وزيرة الصحة

كورونا

فايزر

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