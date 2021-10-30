التموين: 55% اكتفاء ذاتيا من القمح والاحتياطى يكفى 5 أشهر مقبلة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنه لدينا 55% اكتفاء ذاتي من القمح ونستورد 45% الباقية.
وأشار الوزير، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، ووضع حجر أساس إنشاء صومعة للحبوب بسعة تخزينية قرابة 100 ألف طن وذلك على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، إلى أنه حتى عام 2014 كان لدينا 1.3 مليون طن قدرة تخزينية من القمح، والآن أصبح لدينا 3.4 مليون طن سعة تخزينية، بخلاف الشون وصوامع المطاحن.
وأكد على أن احتياطي القمح في مصر يكفي 5 أشهر مقبلة، وأننا ننتح 9 ملايين طن قمح سنويًا، ونستهلك من 16 إلى 18 مليون طن قمح في العام.
التموين: 55% اكتفاء ذاتيا من القمح والاحتياطى يكفى 5 أشهر مقبلةالسبت، 30 أكتوبر 2021 01:16 م
وضع حجر أساس إنشاء صومعة للحبوب
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنه لدينا 55% اكتفاء ذاتي من القمح ونستورد 45% الباقية.
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