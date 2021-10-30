"التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأ توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس الماضي، ويستمر التوزيع تباعا وفقا للجدول الزمني المرفق حول الجمهورية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة كبيرة من طلاب الصف الأول الثانوى العام، سددوا تأمين التابلت، موضحة أن المبلغ المطلوب 100 جنيه كرسم تأمين على الجهاز، مشيرة إلى أن الطالب يسدد قيمة التأمين على الجهاز اللوحى ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر.



وأوضحت الوزارة، أنه يسدد رسوم تأمين التابلت لطلاب الثانوية العامة من خلال مكاتب البريد، حيث يتوجه ولي أمر الطالب إلى مكتب البريد ومعه الأوراق الخاصة بالطالب، وتشمل: صورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة الرقم القومي، ويحصل ولي الأمر، من البريد على وثيقة تأمين التابلت بقيمة مبلغ التأمين.



وكانت المديريات والإدارات التعليمية، حددت الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، موضحة أنه يتم تسليم صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة ولى الأمر، و إيصال تأمين التابلت الأصلى و2 صورة من الإيصال، وإقرار تسليم التابلت، لافتة إلى أنه يتم تجهيز الأوراق حتى موعد تسليم الأجهزة للطلاب.



جدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.



وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.