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التعليم: المناهج المطورة تحتوى على قضايا مجتمعية وصحية لتوعية الطلاب

السبت، 30 أكتوبر 2021 07:09 م
التعليم: المناهج المطورة تحتوى على قضايا مجتمعية وصحية لتوعية الطلاب طلاب المدارس
محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تأليف المناهج المطورة في الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى ركزت فيه الوزارة على القضايا المجتمعية والبيئية والصحية، للمساهمة في توعية الطلاب، من هذه القضايا توعية الطلاب ضد التحرش، كما عرضت المناهج نماذج من المبادرات والشخصيات الملهمة منها مسيرة محمد صلاح والبطلة فريال أشرف وغيرهم.
 
فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن منهج الصف الثالث الابتدائى في اللغة العربية عرض تجربة محافظة الفيوم في إعادة تدوير النفايات ودور المبادرة الايجابى في انخفاض مستوى التلوث في المدينة وانخفاض النفايات بشكل واضح حيث تعتمد التجربة حسب نص الكتاب": على افتتاح متاجر لشراء النفايات من سكان المدينة ثم يتم نقلها إلى مصانع ليتم فرزها وتحويلها إلى مواد جديدة.
 
وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي تضم دروسا لمواجهة ظاهرة التنمر المدرسي وكيفية التصدي لها، ودروسا مبسطة في العلوم، فصلا عن ضم المناهج لدروس تعرض معرض تراثنا للمشغولات والأعمال اليدوية المصرية ودمج ذوي الهمم، إضافة إلى دروس لتنمية الانتماء والولاء والتعايش مع الأخرين والتسامح، وكذلك التوعية بالتغذية الصحية السليمة للجسم.
 
وشددت الوزارة على أن بناء المناهج الجديدة ارتكز على مجموعة من الأسس منها تحديد شكل الخريج وهو أن يكون مفكرًا ومبدعًا، مستمرًّا فى التعليم والتعلم، متعايشًا مع الآخرين، قائدًا فعالاً ومقوداً إيجابيًا، معتزًا بوطنه وتراثه، متمسكًا بقيمه، لديه القدرة التنافسية، مؤمنًا بقيم العمل محققًا مبادئ ريادة الأعمال والانتاجية إدارة الذات والمحاسبية والتواصل والصمود والتعايش مع الآخرين.
 
 

التربية والتعليم

المناهج الدراسية

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اخبار مصر

القضايا فى المناهج

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