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"السكة الحديد" تعلن تعديل مواعيد وامتداد بعض القطارات.. اعرف التفاصيل

السبت، 30 أكتوبر 2021 07:29 م
"السكة الحديد" تعلن تعديل مواعيد وامتداد بعض القطارات.. اعرف التفاصيل قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه فى إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب فقد تقرر تعديل ميعاد وامتداد بعض القطارات علي بعض الخطوط، إعتبارا من نهاية أكتوبر.
 
أولا : امتداد قطار 703 اكسبريس سوهاج / المنيا لمحطة مغاغة بحيث يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ليصل مغاغة الساعة 18:55.
 
- اعتبارا من يوم 1/11/2021، تعديل ميعاد قطار 704 اكسبريس مغاغة / سوهاج  من محطة مغاغة الساعة 04:30 ليصل سوهاج الساعة 09:55.
 
- تعديل ميعاد قطار 702 اكسبريس الواسطي / المنيا / يقوم من الواسطي الساعة 05:00 ليصل المنيا الساعة 07:40
ثالثا : وقوف  قطار 1006بمحطه الواسطى تقرر وقوف قطار 1006 إكسبريس القاهرة /سوهاج  بمحطة الواسطي حيث يصلها الساعة 07:20ويقوم منها الساعة 07:23 .
 
مواعيد القطارات (1)
مواعيد القطارات 

مواعيد القطارات (2)
مواعيد القطارات 

مواعيد القطارات (3)
مواعيد القطارات 

مواعيد القطارات (4)
مواعيد القطارات 

 


السكة الحديد

مواعيد القطارات

السكك الحديدية

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