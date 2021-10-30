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هذة المناطق تشهد أمطار خلال الساعات القادمة الليلة وغدا.. اعرف التفاصيل

السبت، 30 أكتوبر 2021 07:27 م
هذة المناطق تشهد أمطار خلال الساعات القادمة الليلة وغدا.. اعرف التفاصيل الأمطار- أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن خريطة وأماكن الأمطار خلال الساعات القادمة وحتى غدا الأحد ، حيث تشهد البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.
 
وفيما يلى خريطة الأمطار خلال الساعات القادمة وغدا الأحد: 
 
- أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة
 
- فرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وموقع خلال الساعات القادمة إن تتعرض هذه المناطق لفرص أمطار : 
 
مطروح 
الإسكندرية
البحيرة
كفر الشيخ
دمياط 
بورسعيد 
الاسماعيلية 
السويس 
القاهرة الكبرى
مدن القناة 
سيناء
شمال الصعيد
 
 
 
 

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