مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة ينفذ التجربة (مصر-7) لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة

كتب زكى القاضى

نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة (مصر-7) والتى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق "وعلى متنها عدد 175 فرد من جنسيات مختلفة"، أثناء إبحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا، وذلك بإتباع كافة إجراءات و نظم الإستغاثة والسلامة البحرية العالمية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

وتلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إشارة إستغاثه من العبارة الجانحة، وعلى الفور أقلعت طائرة من طراز "هل شينوك" لموقع الحدث كما تم دفع عدد من القطع البحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفورى مع الموقف .

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وإنتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتعاون مع القوات البحرية والجوية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ أعمال التدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر والوصول إلى المناطق المنعزلة براً وبحراً والتى يصعب الوصول إليها .

تأتى التجربة (مصر-7) فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإطمئنان على مدى سرعة الإستجابة والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين .