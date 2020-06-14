أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

المتحدث باسم وزارة الرى: الجانب الإثيوبى يتعامل مع نهر النيل على أنه ملكه

وزارة النقل تعلن مواعيد التشغيل اليومى لقطارات مترو الأنفاق مع المواعيد الجديدة للحظر

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

‏‎التضامن: اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال صرف معاشات يونيو

إنفوجراف.. الصحة توجه 3 نصائح تقوى جهاز المناعة للوقاية من كورونا

مرصد الأزهر: التحريض على العنف ضد المسلمين فى أسبانيا عنصرية مقيتة

وزير الأوقاف: الإحباط واليأس والتيئيس والقنوط من رحمة الله من الكبائر..فيديو

جامعة القاهرة تنشر 29% من إنتاج مصر بالبحوث المنشورة دوليًا عن فيروس كورونا

النقل: تسيير رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من السعودية.. صور

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

وزيرة الصحة تصدر قرارا بتشكيل غرفة أزمات كورونا فى الأسكندرية

التعليم تعلن أرقام جلوس ومقرات اللجان لطلاب الدبلومات الفنية إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات للتعامل مع كراسة الامتحان.. × 13 خطوة

الصحة: استقبلنا 87 ألفا و391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم

مستشار الرئيس للشئون الصحية: لا يوجد دليل على وجود سلالات لكورونا فى مصر

مستشار الرئيس لشئون الصحة: تحليل PCR يظهر نتائج 63% من حالات كورونا