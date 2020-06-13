اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار الرئيس للشئون الصحية: لا يوجد دليل على وجود سلالات لكورونا فى مصر

السبت، 13 يونيو 2020 05:33 م
مستشار الرئيس للشئون الصحية: لا يوجد دليل على وجود سلالات لكورونا فى مصر الدكتور محمد عوض تاج الدين
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشون الصحية، أن المصريين فى قارب واحد ويجب أن نتعاون للسيطرة على المرض وهو فيروس عنيف وشرس وينتشر لنقل العدوى، ناصحًا المواطنين بالتوجه لإجراء اختبارات كورونا فى الأماكن التابعة لوزارة الصحة.

 

وأكمل عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية DMC، الحكومة توفر التشخيص وأماكن العلاج والعزل، مشيرًا إلى الدولة وجهت بإتباع عدد من الإجراءات الوقاية من كورونا أهمها التباعد الاجتماعي.

 

وأضاف عوض تاج الدين، لم يثبت نظريًا وجود أكثر من نوع لفيروس كورونا، ونعمل ليل نهار لتحديد كيفية وجود عدة سلالات من فيروس كورونا المستجد فى مصر، كما أنه لا يوجد دليل على وجود ذلك فى مصر حتى الآن، قائلا:" كلمة الذروة تأتى من وجود عدد ثابت لعدة أيام".

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

 

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين.


محمد عوض تاج الدين

سلاسلات كورونا

فيروس كورونا

كورونا في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة