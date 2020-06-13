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التعليم تعلن أرقام جلوس ومقرات اللجان لطلاب الدبلومات الفنية إلكترونيا

السبت، 13 يونيو 2020 07:07 م
التعليم تعلن أرقام جلوس ومقرات اللجان لطلاب الدبلومات الفنية إلكترونيا طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية " صناعى – زراعى -تجارى) للعام الدراسى الحالى 2019/2020، ويمكن الطالب الاطلاع على رقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

http://gdepexams.emis.gov.eg/fany_sitting/index.aspx

 

وقالت الوزارة إنه على الطالب الذهاب إلى المدرسة لاستلام أرقام الجلوس والتأكد من مواعيد الاختبارات العملية المسجلة على أرقام الجلوس مع العلم بأنه سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 25 يوليو، وعلى الطالب أن يجيب على أسئلة مادة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الاجابة الخاصة بها يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو.

 

وأضافت الوزارة أنه على الطالب أن يذهب إلى لجنة سير الامتحان يوم السبت 25 يوليو قبل موعد امتحان اللغة العربية بساعتين حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعقيم للحفاظ على سلامة الطلاب.

 

واعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/2020.

 

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 فى أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادى تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة فى نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أى تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

 

وتبلغ أعداد اللجان التى سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

 

وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.


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