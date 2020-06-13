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غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

السبت، 13 يونيو 2020 11:59 ص
غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة درجة الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الغرب  .
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 و يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا .
 
كما  يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة على شمال الصعيد .

 


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