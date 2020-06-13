اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات للتعامل مع كراسة الامتحان.. × 13 خطوة

السبت، 13 يونيو 2020 06:15 م
لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات للتعامل مع كراسة الامتحان.. × 13 خطوة طلاب الثانوي العام - أرشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الضوابط والارشادات للطلاب للتعامل مع كراسة الامتحان، اليوم السابع" يسرد فى النقاط التالية خطوات التعامل مع كراسة الامتحان فى 13 خطوة كالتالى:

  1. ـ  كتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان.
  2. ـ  يقوم الطالب بعد صفحات كراسة الإجابة للتأكد من مطابقته للعدد الموجود على الغلاف.
  3. ـ تأكد من أن مسلسل الصفحات صحيح وسلامة جميع صفحات البوكليت قبل الإجابة فيها وفى حالة وجود أى عيب بها اطلب تبديلها فورًا بأخرى سليمة.
  4. ـ  لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمساءلة.
  5. ـ  اقرأ التعليمات جيدًا سواء الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة البوكليت أو فى مقدمة الأسئلة، ثم أجب عن الأسئلة.
  6. ـ  اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء فى إجابته .
  7. ـ استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة والقلم الرصاص فى الرسومات  ولا تستخدم مزيل الكتابة .
  8. ـ اطلع على الأسئلة كاملة ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.
  9. ـ  نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إإلى وقت إضافي واعلم أن إجابتك على مزيد من الأسئلة الاختيارية لا تغنيك عن الإجابة عن أسئلة إجبارية .
  10. ـ لا تحاول تصوير جزء من البوكليت ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعى فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية.
  11. ـ تجنب عند الأسئلة الموضوعية " الاختيار من متعدد" التظليل على أكثر من رمز، وفى حالة حـدوث ذلك يجب على الطالب كتابة كلـمة (ملغاة) أمام أى اختيار زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة لأن اختيارك لأكثر من بديل يفقدك الدرجة.
  12. ـ عند إجابتك عن الأسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة  وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى ويمكن استكمال الإجابة فى صفحات المسودة مع الإشارة إليها .
  13. ـ  تأكد انك لم تنس أسئلة بدون إجابة وعند الانتهاء من الإجابة على أسئلة كراسة الامتحان تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان.

التربية والتعليم

الثانوية العامة

ارشادات التعامل مع كراسة الامتحان

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة