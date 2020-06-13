لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات للتعامل مع كراسة الامتحان.. × 13 خطوة

محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الضوابط والارشادات للطلاب للتعامل مع كراسة الامتحان، اليوم السابع" يسرد فى النقاط التالية خطوات التعامل مع كراسة الامتحان فى 13 خطوة كالتالى: