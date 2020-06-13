المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

كتب رضا حبيشى

حددت شركة المترو 10 قواعد للركاب خلال رحلاتهم بالخطوط الثلاثة ودعت المواطن مستخدم المرفق إلى إتباعها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية طبقا لقوانين ولوائح الشركة، ومن أجل تحقيق راحة وأمن كافة الركاب وهى :

- دفع سعر التذكرة المستحقة.

- احترام خصوصيات الركاب الإخرين.

- على الركاب "الرجال" تجنب استخدام العربات المخصصة للسيدات.

- عدم القيام بأى أفعال من شأنها المساس بأمن المكان والحفاظ على ممتلكات الشركة.

- استخدام السماعات عند الاستماع لأى مواد سمعية شخصية.

- ممنوع إلقاء الأطعمة او المشروبات داخل العربات أو المحطات حفاظاً على نظافتها.

- عدم التدخين داخل العربات أو المحطات.

- تجنب مضايقة السائق أو أى من الركاب.

- عدم الاستلقاء على الكراسى المخصصة للجلوس.

- استخدام عربات القطارت للتنقل فقط وعدم الركوب بين فواصل العربات.