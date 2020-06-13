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مستشار الرئيس لشئون الصحة: تحليل PCR يظهر نتائج 63% من حالات كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 05:30 م
مستشار الرئيس لشئون الصحة: تحليل PCR يظهر نتائج 63% من حالات كورونا مستشار رئيس الجمهورية
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشون الصحية، إن إجراءات الحكومة الجديدة هدفها تقليل التجمعات والازدحام، موضحًا أن بعض المؤسسات والبنوك الحكومية وضعت إرشادات لاتخاذ إجراءات التباعد للوقاية من فيروس كورونا وهناك استجابة من المواطنين.

وأكمل عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية DMC، أن هناك عدد كبير من المواطنين استجاب لقرار ارتداء واستعمالها فى وسائل النقل تقلل من انتشار الفيروس.

وأكمل مستشار الرئيس، أن الهدف من الإجراءات الحكومية هدفها تقليل التكدس فى الأماكن العامة والمواصلات العامة للوقاية من كورونا، مؤكدًا أن المسحة الطبية وسيلة لتشخيص وليست كل الوسائل، وهناك 3 أجزاء لتشخيص المرض وإجراء مجموعة من الأبحاث وفى حالة كورونا نحتاج إلى أكثر من تحليل.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشون الصحية، أن تحليل "بى سى آر"، يظهر إيجابى نتائج بنسبة 63% من الحالات فيروس كورونا، كما أن التشخيص الكامل يستطيع معرفة وجود الفيروس من عدمه إجراءات التأكد من الإصابة بكورنا لا تعتمد على المسحة والتحليل فقط".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين.


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