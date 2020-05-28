باختصار أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. روسيا تبتكر اختبار جديد لتحديد مرحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان.. مقتل أمريكى ثان من أصل إفريقى فى احتجاجات بمنيابوليس..إعلان الحجر الصحى بمدينة سبها الليبية

كتب محمد جمال

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر " السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب كورونا

أصدر عدد من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، بيانا مشتركا يحذرون فيه من تفاقم أزمة الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب جائحة كورونا.

مجاعة

البحرين تعلن صرف رواتب مايو للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، أن الشركات والمؤسسات العاملة فى القطاع الخاص بدأت فعلياً بصرف رواتب موظفيها البحرينيين لشهر مايو.

شاهد .. ملك إسبانيا وأسرته يقفون دقيقة حداد على أرواح 27 ألف من ضحايا كورونا

وقف ملك إسبانيا فيليبى السادس وأسرته وأيضا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز دقيقة صمت حداد على أرواح نحو 27 ألف شخص ضحايا تفشى كورونا فى البلاد، ووقفوا فى حدائق قصر زارزويلا الملكى، وأمام العلم الإسبانى، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

القبض على متهم حرق جسد امرأة بمادة "التيزاب" بغداد

اعلنت مديرية اجرام بغداد، الخميس، عن القاء القبض على متهم قام بحرق امرأة بمادة "التيزاب" غربي العاصمة العراقية،

موقف سيارات يتحول إلى "ساحة لصلاة العيد" فى ألمانيا.. فيديو وصور

تحول ‏موقف خاص للسيارات في ألمانيا إلى ساحة للصلاة في عيد الفطر المبارك مع تحقيق إجراءات التباعد الجسدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كوريا الجنوبية تحتفل بمرور 20 عاما على القمة الأولى بين الكوريتين دون مشاركة الشمال

أفادت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس بأن سول تخطط للاحتفال بالذكرى العشرين لأول قمة بين الكوريتين الشهر المقبل.

روسيا.. ابتكار اختبار جديد لتحديد مرحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

ابتكر خبراء المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية "مركز غامالي"، منظومة اختبار تكشف مناعة محددة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".

لقاح

السودان: تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 11 وفاة، 6 منها في ولاية الخرطوم.

مقتل أمريكى ثان من ذوى الأصول الإفريقية فى احتجاجات بمنيابوليس

أسفرت الاحتجات فى مدينة منيابوليس الأمريكية، عن مقتل شخص بالرصاص، وذلك بعد اندلاع أعمال شغب خلال الاحتجاجات على مقتل رجل أسود على يد الشرطة قبل يومين بطريقة وحشية.

منيابوليس

قدم نواب في مجلس الأمة الكويتي مقترحًا تشريعيًا لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، التي يعد مواطنوها أقل عددًا من غير الكويتيين المتواجدين على أراضيها.

اليابان تعيد فتح برج طوكيو بعد شهرين من الإغلاق

أعادت اليابان فتح برج طوكيو، أحد المواقع السياحية الرئيسية فى العاصمة اليابانية، بعد شهرين من الإغلاق.

البرلمان الصينى يصادق على فرض قانون الأمن القومى على هونج كونج

وافق البرلمان الصيني اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج.

إعلان الحجر الصحي العام في مدينة سبها الليبية

أعلن في ليبيا اليوم عن الحجر الصحي العام بمدينة سبها جنوبي ليبيا والتطبيق الفوري لإجراءات الإغلاق في المدينة.

10 فيديوهات ترصد الفوضى بمنيابوليس الأمريكية بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى حالة الغضب التى انتابت مواطنى منيابوليس الأمريكية.

مقتل 7 جنود أفغان فى هجوم لطالبان على نقطة تفتيش

أعلنت المتحدثة باسم حاكم إقليم "باراون" الأفغانى وحيدة شهكار مقتل ما لا يقل عن 7 من القوات الأفغانية وإصابة واحد بجروح، وذلك فى هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" على نقطة تفتيش.

دراسة: 86 مليون طفل حول العالم معرضون للفقر بسبب كورونا

حذرت دراسة أعدتها منظمتا "اليونيسف" و"سايف ذى تشيلدرن" نشرت اليوم الخميس من أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 قد تدفع ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافى للفقر بحلول نهاية العام الجارى.

جونز هوبكنز : وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتعدى حاجز الـ100 ألف

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حاجز المائة ألف، رغم انخفاض متوسط العدد اليومى لحالات الوفاة.

عدد وفيات كورونا بالبرازيل يتجاوز 25 ألفا والمصابون أكثر من 410 آلاف

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 25 ألفا، إذ سجلت البلاد 25598 حالة وفاة بعدما أودى الفيروس بحياة 1086 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.