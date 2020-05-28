البرلمان الصينى يصادق على فرض قانون الأمن القومى على هونج كونج

رويترز

وافق البرلمان الصيني اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي في مدينة اجتاحتها احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى شهور العام الماضي.