اليوم السابع
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البرلمان الصينى يصادق على فرض قانون الأمن القومى على هونج كونج

الخميس، 28 مايو 2020 09:37 ص
البرلمان الصينى يصادق على فرض قانون الأمن القومى على هونج كونج البرلمان الصينى
رويترز

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وافق البرلمان الصيني اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي في مدينة اجتاحتها احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى شهور العام الماضي.

وصوت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني) بأغلبية 2878 صوتا مقابل معارضة صوت واحد على قرار تمكين لجنته الدائمة من صياغة التشريع. وامتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وصفق المشرعون الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى بحماس شديد بعد إعلان نتيجة التصويت على الشاشات في القاعة.

 


الصين

هونج كونج

قانون الأمن القومى

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