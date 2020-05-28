السودان: تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ١١ وفاة، ٦ منها في ولاية الخرطوم.
وأوضحت الوزارة، في بيان صباح اليوم الخميس عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٤٥ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١٢ ولاية.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٤٣٤٦ حالة، بينها ١٩٥ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٧٤٩ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
السودان: تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاةالخميس، 28 مايو 2020 08:52 ص
كورونا فى السودان - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ١١ وفاة، ٦ منها في ولاية الخرطوم.
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